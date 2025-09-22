20日（現地時間）に行われたブンデスリーガ第4節アウクスブルク戦で、マインツの佐野海舟は14分にリーグ戦初ゴールを記録した。中盤でのパスカットからそのままドリブルで相手ペナルティエリア付近までドリブルで突き進み、最後は左足を振り抜いてチームに貴重な先制点をもたらした。このゴール以外にも佐野は持ち前の対人守備能力の高さで再三にわたってアウクスブルクの攻撃の芽を摘む活躍を見せ、チームの4-1での快勝に大きく貢