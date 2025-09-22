近所より安いからと、車でトイレットペーパーを買いに行くといった行動は、一見すると節約になっているように思えます。 しかし、ガソリン代などを含めて考えると、本当に得なのか疑問に思う人もいるかもしれません。物価高が続き少しでも節約したいのは事実ですが、果たしてこういった節約は有効なのでしょうか。 本記事ではトイレットペーパーの価格差とガソリン代を比較し、節約効果を考えて