½µÌÀ¤±£²£²ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£¶£´¡¥£³£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£°£°¡ó¡Ë°Â¤Î£²£¶£²£¸£°¡¥£·£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£²£²¡¥£·£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£³£°¡ó¡Ë°Â¤Î£¹£³£´£¹¡¥£¶£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£¶£´£·²¯£¸£´£³£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£¹ÆüÁ°¾ì¤Ï£±£·£¹£°²¯£³£°£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºöÆ°¸þ¤¬½Å¤·¤È¤Ê