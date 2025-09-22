お笑いコンビ・ビスケットブラザーズのきん（34）が21日深夜に放送されたテレビ朝日「見取り図じゃん」（日曜深夜0・10）に出演。ダウンタウン・松本人志（62）が出演していたフジテレビのワイドショー番組「ワイドナショー」でのエピソードを語った。2020年に関西の賞レースで優勝し、同番組から出演オファーを受けたビスブラ。「関西の賞レースではあまりないことなんですけど。その前にABCで優勝したコウテイが1回呼ばれて