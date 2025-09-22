立川志の輔一門の落語家・立川志の彦（４２）が２２日、都内で行われた落語協会の新真打披露昇進会見に、師匠の立川志の輔（７１）と出席した。２００７年に、立川志の輔の公演先の名古屋に実家のある東京・練馬からヒッチハイクで弟子入りを志願したという志の彦は「１日も早く弟子入りしたい思いで行きました。小さい頃から人を笑わすことが好きで、落語に出会えて、師匠に出会えて、今、そのようななりわいで生きていくこと