ヒガンバナ 秋の彼岸の頃になると田のあぜや土手などで、一斉に鮮やかな深紅の花を咲かせるヒガンバナ。岡山県南部では9月20日ごろから「見た」との声が急増しています。 ヒガンバナは、別名・曼殊沙華（まんじゅしゃげ・まんじゅしゃか）などとも呼ばれ、1978年にリリースされた山口百恵さんの楽曲（作詞：阿木燿子、作曲：宇崎竜童）を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。 ヒガンバナには、他にも、シビ