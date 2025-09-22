石川県輪島市町野町の臨時災害放送局（臨災局）「まちのラジオ」（８８・２メガ・ヘルツ）は２１日、豪雨から１年の特別放送を実施した。パーソナリティーを務める中山真さん（２９）は「空の上から見守っていてね」と、豪雨で亡くなった姉に向けてしたためた手紙をマイク越しに読み上げた。（武山克彦）姉・美紀さん（当時３１歳）は昨年９月２１日に行方不明になり、車だけが能登町の山道で見つかった。警察などによる捜索が