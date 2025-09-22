２１日に閉幕した陸上世界選手権の男子１１０メートルハードルで５位入賞の村竹ラシッドが２２日、ＴＢＳ「ひるおび」に生出演。大会前は「正直、こんなに話題になると思ってなくて。満員の国立競技場は想像できてなかった」と振り返り、「正直、３階席なんかガラガラじゃないかと思っていたんですけど…、なめてましたね」。当日は「もうびっしりっすよね。スタジアムもそうですし、ＳＮＳでもすごく話題になっていたので。もう