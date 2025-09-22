¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ö¸µWBAÀ¤³¦¥ß¥É¥ëµé²¦¼Ô¡×¤ÎÃÝ¸¶¿µÆó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃÝ¸¶¿µÆó ¡Û ¡ÖÃó¼Ö¾ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ï¡×£²Ëü±ßÄ¶¤¨¤ÎÎÁ¶âÀº»»µ¡¤ÎÁ°¤ÇÊòÁ³ÃÝ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃó¼Ö¾ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ï¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Ãó¼ÖÎÁ¶â¤ÎÀº»»µ¡¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿20,650±ß¤ÎÎÁ¶â¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ¸¶¤µ¤óËÜ¿Í¤¬Àº»»µ¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¶Ã¤­¤Î