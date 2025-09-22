米女優アンジェリーナ・ジョリー（50）が21日、スペインで開催中の第73回サン・セバスティアン国際映画祭に出席し、「私は自分の国を愛していますが、今は自分の国を認識できない」と述べ、米国の政治情勢について率直に語った。「私は常に国際的な生活を送ってきた。家族も国際色豊かです」と話し、2019年に離婚した俳優ブラッド・ピットとの間にカンボジア、ベトナム、エチオピアから養子に迎えた子どもたちについて言及。そして