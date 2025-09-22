モーニング娘。'25・牧野真莉愛が表紙を飾る『アップトゥボーイvol.355』（ワニブックス）が9月22日に発売された。 【写真】『アップトゥボーイvol.355』表紙を見る 今号の表紙＆巻頭を飾るのは牧野真莉愛。「モーニング娘。'25」のサブリーダーにも就任し、存在感がますます強まっている牧野。巻頭グラビア20ページのテーマは“My color is PINK”。ピンクを背負うハロ