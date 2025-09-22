スクリーンに映るモノクロームの映像。流れるのは精神に作用するような調べ。儀式の始まりのようでもあった。そして楽器陣による繊細な音使いとフレーズが広がる中、TOSHI-LOWが包み込むように歌声を聴かせながら「charon」からBRAHMANのステージは始まった。雄大な響きを持った歌やサウンドをたっぷりと聴かせたと思えば、今度は真っ赤な照明で全身を浮かび上がらせながら、暴力的とも呼べる激しい音でも攻め立てる。そんなBRAHMA