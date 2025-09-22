27日にU-20ワールドカップの初戦を予定しているU-20日本代表は21日、U-20パラグアイ代表とトレーニングマッチを行った。FW高岡伶颯(バランシエンヌ)とMF大関友翔(川崎F)のゴールで2度リードを奪ったが、2-2の引き分けに終わった。パラグアイサッカー協会(APF)が伝えている。試合は非公開で実施。APFが公開した写真にはU-20W杯と異なる背番号のユニフォームを着用する選手の姿があり、トレーニングパートナーの高校生組も出場し