¥×¥í¥Í¥¯¥µ¥¹¤Ï£³ÆüÂ³¿­¡£Á°½µËö£±£¹Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢ÂçÏÂ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÈÅê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ë½ñÎàºîÀ®»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê£Æ£Ä£Ó¡Ë¤ÎÆ³Æþ·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤Î¥Çー¥¿ºîÀ®¶ÈÌ³¤ò¥·¥¹¥Æ¥à²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS