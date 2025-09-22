ｆｏｎｆｕｎが上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、システム受託開発事業やシステムエンジニアリングサービス（ＳＥＳ）事業を行うマイクロウェーブデジタル（以下ＭＷＤ社）株式の２０．０％を取得し、持ち分法適用会社化すると発表しており、好材料視されている。 ＭＷＤ社と連携することで、新規事業機会の創出や受注力の強化とサービス領域の拡大、開発リソースの最適化などのシナジー