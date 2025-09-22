【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』のティザー映像を公開した。 ■アルバムのヒント満載のモーション映像 今回、公式SNSにて公開されたのは『[WE GO UP] MOOD CLIP (Night ver.)』と題された動画。新しいアルバムのコンセプト全般が盛り込まれた、新作にまつわるヒント満載のモーション映像となっている。 スタートからパワフルに響きわたるビӦ