西川貴教が、今年で17年目となる＜イナズマロック フェス 2025＞（※以下「イナズマ」）を滋賀県草津市の烏丸半島芝生広場で9月20日（土）、21日（日）の2日間開催した。当日は有料エリアの「雷神ステージ」、無料エリアの「風神ステージ」「龍神ステージ」を合わせてアーティスト・パフォーマー総勢100組以上が出演、2日間で合計80,000人(有料エリア・無料エリア合計)を動員している。到着したオフィシャルレポートをお届けしよう