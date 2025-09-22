ºå¿À¤Ï22Æü¡¢¡Ö2025JERA¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡×Í¥¾¡µ­Ç°¥°¥Ã¥º¤ò¡¢24Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¥¢¥ë¥×¥¹¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¥ì¥Õ¥È16¹æÌç²£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤«¤±T¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÂÄê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡µ­Ç°¥°¥Ã¥º¤ä¡¢7Æü¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Ã£À®Æü¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸Åù¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£