民放初の赤ちゃん向け番組「シナぷしゅ」制作陣による“おとな応援系” オムニバスバラエティ「ヨルぷしゅ」。今年6月に放送された第1弾では、赤ちゃんを笑わせる芸を競う「A-1グランプリ」や、「シナぷしゅ」の人気コーナー「つきうた」の楽曲をアーティスト本人が無人のスタジオで歌う「つきうた SELF SESSION」など個性豊かなラインナップで話題となり、配信は12万回再生を突破しました。そんな「ヨルぷしゅ