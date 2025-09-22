自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した茂木敏充前幹事長が２２日、東京・新橋ＳＬ広場で第一声の街頭演説を行った。茂木氏は「私の強みは、経済と外交」と語る。増税ゼロの政策推進の実行や物価高対策、投資の拡大を訴えた。「投資が拡大して成長分野につぎこまれる。それによって経済が成長し、企業の収益性が上がれば、継続的な賃上げができるようになる」とし、それが消費や事業・市場の拡大、さらなる投資に繋がる