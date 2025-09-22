【モデルプレス＝2025/09/22】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が9月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫でタレントの大倉士門と同日まで国立競技場で開催されていた東京世界陸上を観戦した様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】みちょぱ、夫との世界陸上観戦ショット◆みちょぱ、夫と2日連続で世界陸上観戦を報告みちょぱは「2日連続もちろんこの方と」と夫との観戦を報告。キラキラしたフィルターを使用し