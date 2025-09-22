日産自動車は、独自の運転支援システム「プロパイロット」の次世代版を搭載した試作車の走行実験を報道陣に公開した。２０２７年度に投入する市販車から搭載する予定だ。従来は高速道路の自動運転にとどまっていたが、英新興企業「ウェイブ・テクノロジーズ」との連携によって人工知能（ＡＩ）をシステムに組み込み、市街地の自動運転にも対応できるようになった。運転手が監視した上で、状況に応じて手動操作に切り替える「レ