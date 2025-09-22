◇MLB ナショナルズ3-2メッツ(日本時間22日、シティ・フィールド)小笠原慎之介投手が所属するナショナルズのジェーコブ・ヤング選手が、メッツ戦で二度のスーパーキャッチを披露しチームの勝利に貢献。特に5回にみせた華麗な足技によるフライキャッチは、周囲の度肝を抜くプレーとなりました。そのヤング選手はこの日、9番・センターで先発出場。3-1で迎えた5回裏の守備でそのプレーが飛び出しました。この回のメッツの先頭打者は