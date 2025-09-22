赤城乳業は、「セルフクラッシュチョコミント、クッキークリーム」を9月23日から発売する。「セルフクラッシュチョコミント」「セルフクラッシュ」は容器側面をパリパリチョコでコーティングし、自分でチョコレートを砕いて好きなチョコの大きさを楽しめるカップアイス。軽く揉んで砕くと、大きめのパキっとチョコレートの食感を楽しめ、よく揉んで砕くと、細かいパリパリチョコを贅沢に楽しめる。砕くときの感触や音も爽快だとか