ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Îºù°æÆà¡¹¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Í¼¿©¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ø¥í¥Ô¥¢¡Ù¤Ç¤Î¹ØÆþÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö¤ªÃë¤¬2»þ²á¤®¤ÇÁ´°÷Í¼ÈÓ¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¼¡¼¤Ã¤¿¤¤¡ª¿²¤ë´ÖºÝ¤Ë¤ªÊ¢¸º¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ëµ¤¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç·Ú¤á¤Ë¡ª¡×¤È¿©»ö¤ò½àÈ÷¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÇ¼Æ¦¤´¤Ï¤ó Âç¿Í¤Ï¾Æ¤­²Ø»Ò¤Ê¤É¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¾Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î²Ø»Ò¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ