「STLOCAL」北九州・雲仙市エリア イメージ画面ゼンリンは、観光サービス「STLOCAL（ストローカル）」を運営し、Webサイトやスマートフォンアプリで観光情報を提供している。今回、福岡県の北九州エリアと長崎県の雲仙市エリアを9月18日から追加した。北九州エリアは福岡県で初めての展開になる。同エリア追加を通じて、福岡県・長崎県および展開中の佐賀県における狭域の観光エリア「マイクロエリア」内の観光周遊を喚起する。さ