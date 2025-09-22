銀座コージーコーナーは、9月19日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県島根県山口県愛媛県高知県に生ケーキ取扱店はない）で「モンブラン」、「渋皮栗のモンブラン」をリニューアル発売した。銀座コージーコーナーの中でも長年愛され続けているモンブラン2品が、栗の旬の時期に合わせてリニューアルする。改良のポイントは、「味の差し引き」。昔ながらの黄色い「モンブラン