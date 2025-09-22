「おなかすっきりヨーグルト」協同乳業は、ビフィズス菌LKM512が腸まで届き、便通・お通じの改善に役立つ機能性表示食品「おなかすっきりヨーグルト」を9月29日から全国のスーパーで発売する。今回発売となる機能性表示食品「おなかすっきりヨーグルト」は、腸内環境に悩みを抱える人に向けた、便通やお通じの改善に役立つヨーグルト。生乳を60％使用し、ヨーグルトならではの自然なおいしさを大切にした。なめらかでやさしい口当