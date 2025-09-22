俳優の勝村政信（62）が、22日までに自身のXを更新。人気ラーメン店「こましょう」の店主・小松正一さんの訃報を受け、追悼した。【写真あり】仲の良さが伝わってくる…寺島進、“親友”である元俳優のラーメン店主との2ショット＋追悼の鳥鍋勝村は20日、Xに「ちょっとショッキンなことがあり、なんだか仲間もざわついてます劇場入りも迫り、頭の整理をしないとなので、少しつぶつぶ休ませてください」と投稿。「いろいろ落