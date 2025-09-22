歌手の藤井風さんは9月21日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露しました。【写真＆動画】藤井風のレアな水着姿レアな肉体に19万件以上の「いいね！」藤井さんは、3枚の写真と1本の動画を公開。海外のビーチで海水浴を楽しむ様子です。金髪にひげのルックスで、とてもワイルドな印象です。水着を着用した藤井さんは肉体を披露。とても貴重な姿ではないでしょうか。この投稿には、記事執筆時点の22日現在で19万2000件を超える「い