Ｊ１神戸は２３日に、ホームのノエビアスタジアム神戸で東京Ｖと対戦する。試合前日の２２日はオンライン会見が行われ、ＤＦ本多勇喜（３４）が「勝つしかない。勝ちにこだわって戦っていきたい」と一戦必勝を誓った。神戸は直近リーグ５戦で２失点と守備が安定。夏場は途中出場の多かった本多だが、その貢献度は少なくはない。７日のルヴァン杯・横浜ＦＣ戦でＤＦマテウストゥーレルがレッドカードをもらい、２試合連続の出場