自衛官は国家公務員に位置づけられる職業です。日本の独立や平和を守る役割を果たす特別職であり、ほかの国家公務員とは異なる特殊性があります。今回のケースでは、きょうだいともに国家公務員とのことですが、2人には収入差があるようです。 国家公務員と聞くと、同じような給与を得ているというイメージを持つ人がいるかもしれません。 しかし公務員の間でも、関係するさまざまな要素によって収入に差が