±é²Î²Î¼ê»³À¾¥¢¥«¥ê¡Ê34¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÙ²¬È¬È¨µÜ¤Ç¡¢¿·¶Ê¡Ö¿ðÊæ¤Î¹ñ¡×¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¡õ½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£1Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤Ï¸Å»öµ­¤Ëµ­¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¡ÈÈþ¾Î¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸¶É÷·Ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇÀ²È¤ÎÊý¤¬°ìÎ³°ìÎ³Ã°Àº¹þ¤á¤Æ¤ªÊÆ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Î¤â°ì²»°ì²»ÂçÀÚ¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤½¤Î»×¤¤¤ò½ñ¤Ë¤â¹þ¤á¤ÆÉ½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸2ÅÙÌÜ¤Î½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈä