【PREMIUM DX ゾンビブレイカー】 9月22日12時 予約受付開始 11月16日23時 予約受付終了予定 2026年3月 発売予定 価格：29,700円 BANDAI SPIRITSは「PREMIUM DX ゾンビブレイカー」を2026年3月に発売する。価格は29,700円。9月22日12時から11月16日23時まで予約を受け付ける。 本製品は特撮ドラマ「仮面ライダーギーツ」