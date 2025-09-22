俳優の横浜流星（２９）が２２日、都内で新「アサヒスーパードライドライクリスタル」の新ＣＭ発表会に新広告キャラクターとして登壇した。新広告キャラクターとなり、「ビールが好きで、特にスーパードライをよく飲んでいた。同じブランドの広告キャラクター就任できて非常に光栄」と笑顔。「今大河ドラマも佳境なので、褒美のような撮影でした」と楽しげだった。１６日に２９歳の誕生日を迎えたばかり。お祝いとして「ド