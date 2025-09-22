チャールズ英国王の弟で、日本を初めて公式訪問しているエドワード王子とソフィー妃が２１日、世界遺産・高野山（和歌山県高野町）を訪れ、子どもたちと交流したり、日本の歴史に触れたりした。（岡本珠梨）高野町が英国の国際文化交流機関「ブリティッシュ・カウンシル」と協働で英語教育を推進している縁などで、訪問が決まったという。夫妻は、高野山内の寺院・総持院で宮崎知事や平野嘉也町長の出迎えを受け、高野山の写