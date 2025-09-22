私はマチコ（30代）。夫のジュンイチ（30代）と息子のタクマ（4歳）と暮らすパート主婦です。夫はいわゆる「亭主関白」で「家のことは女の仕事」と考えています。夫は収入の多さを盾に家事や子育てに協力しません。そんな中、家族で義実家を訪ねると、亭主関白だったはずの義父がエプロン姿で料理していたのです！退職後に料理を始めたという義父に、夫はかなり衝撃を受けます。しかも義父は昔から家事に協力していた事実もわか