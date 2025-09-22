ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」と「スターバックス」が初めてコラボレーションし、9月29日（月）から商品を展開。「スターバックス」公式オンラインストアでの全25型（51アイテム）のコラボアイテムの販売に加え、ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ ＆ ティー ラテ」を全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で同日から発売する。【写真】争奪戦の予