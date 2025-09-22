＜ANAオープン最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞金谷拓実とのプレーオフに敗れた石川遼は、今季初優勝、通算21勝目を逃したが「ことし間違いなく一番いい」と内容と結果がつながる4日間となった。【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ60台を並べた4日間を振り返ると、パーオン率は84.722パーセントと全体1位。2日目は100パーセントを記録するなど、ショットの精度、クラブ選択を