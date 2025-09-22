米国女子下部エプソン・ツアーは、先週行われた「マーフィー・USA・エルドラド・シュートアウト」をもって全20試合のうち19試合が終了した。残すは「エプソン・ツアー選手権」のみ。1週間のオープンウィークを挟み、10月2日から4日間の日程で行われる。【写真】英莉花がシブコのほっぺをぷにぷにその大会が終われば、ポイントランキングに基づき、来季レギュラーツアーに昇格する選手が決定する。現在、累計1847.472ptで4位につけ