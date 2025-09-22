２２日に放送されたＴＢＳ系「ひるおび！」では、自民党総裁選の告示を特集。届出順の２回のクジについて、恵俊彰は「１回でいいんじゃ」などと首を傾げた。この日は自民党総裁選の告示で、届出順も決定した。届出順は、会見などで発言する順番となり、かなり重要だという。この届出順は到着した陣営から届出用紙を提出。到着順に予備クジを引くが、これが本クジを引く順番決めの意味を持つ。予備クジで１番を引いた陣営が本