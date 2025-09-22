神奈川県内2店舗目、横浜市内初出店「資さんうどん」88店舗目となる「資さんうどん尻手店」が、10月10日午前10時にグランドオープンすることが決定した。資さんうどん尻手店「資さんうどん尻手店」は、JR南武線「尻手駅」から徒歩約7分。首都高速神奈川1号横羽線からのアクセスも抜群で、上りは『浅田出口』から約10分、下りは『汐入出口』から約12分と、車でもスムーズに来店できる。店舗周辺には商店街やスーパー、飲食店が立ち