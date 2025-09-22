◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）一昨年の勝ち馬ママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）が、史上初となる隔年Ｖを狙う。前走のセントウルＳは勝ち馬の決め手に屈したが、ハイペースのなか好位で踏ん張って２着と、前哨戦としては評価できる内容。斉藤助手は「前走も仕上がっている感じはあったけど、やっぱり１回使ってもうひとつ良くなっている」と上積みを感じ