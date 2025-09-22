タレントの井上咲楽（25）が22日、自身のインスタグラムを更新。21日にドイツ・ベルリンで開催された『ベルリンマラソン2025』に出走したことを報告した。【写真】シューズを手に笑顔でベルリンマラソンの完走を報告した井上咲楽井上は「ベルリンマラソン、3時間25分51秒で完走しました！ベルリンの美しい街並みとパワフルな沿道の応援に元気をもらいました。初の海外レースの充実感と達成感でいっぱい！いろんなところで日本