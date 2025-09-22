日本旅行は、創業120周年を記念し、明治41年に実施した団体旅行を現代風に復刻した特別な団体貸切列車ツアー「日本旅行創業120周年記念号」の発売を開始しました。このツアーでは、大阪から長野まで乗り換えなしの直通の貸切列車を利用し、善光寺への旅を楽しむことができます。新幹線が走る半世紀以上も前のロマンあふれる鉄道旅を体験できる貴重な機会で、車内にハローキティが同乗するほか、オリジナルグッズや沿線の味覚などの