9月22日、B1東地区の富山グラウジーズは、練習中に負傷した野粼由之が、全治8から10カ月の右膝前十字靭帯損傷と診断されたことを発表した。 千葉県出身で現在25歳の野粼は、183センチ81キロのシューティングガード。市立船橋高校から専修大学に進学した。2021－22シーズン途中に専修大学から特別指定選手として富山に入団し、翌シーズンから同クラブでプロキャリアをスタ&