ディア・ライフが後場に入り上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろ、２５年９月期の配当予想を期末一括６２円から６３円（前期４７円）へ増額修正したことが好感されている。創業以来の最高益を更新する見込みであることから、普通配当６１円に加えて２円の記念配当を実施する。 同時に、２５年９月期の連結業績目標を経常利益１００億円から７６億３５００万円（前期比６４．０％増）へ引き下げた。都市型レジデンス開