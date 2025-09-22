大手の有名漫画アプリを利用していたら、なにやら怪しげな広告に遭遇しました。広告は、「ふくぎょうのおしごと！」というサービスをPRするもの。しかし、どこかで見たことあるようなタイトルに、どこかで見たことあるようなキャラクター……。怪しさいっぱいの広告をわざと踏んで進んでいくと、辿り着いたのは、やはり不審さを拭えないお仕事の勧誘でした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■どこかで見た