Perfumeの公式Instagramが更新され、のっちの誕生日をあ～ちゃんとかしゆかがお祝いしている3ショットを披露した。 【写真】Perfumeのっちの誕生日を一緒に祝うあ～ちゃん＆かしゆか ■マスカットが乗ったバースデーケーキでのっちをお祝い 9月20日に誕生日を迎えたのっち。本投稿は、「HAPPY BIRTHDAY のっち」と綴られ、誕生日を祝福。続けて「『Perfume Closet POP UP SHOP』と『Perfume ZO/Z