東映は、2024年9月からテレビ朝日系列にて放送、先日最終回を迎えた『仮面ライダーガヴ』の番組キャストが全国5都市(石川・大阪・福岡・愛知・東京)を巡る「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」を開催中だ。9月21日に行われた石川・本多の森北電ホールでの初日より、第1部ヒーローショーのステージフォト7枚が解禁された。また、ツアー最終日の10月19日東京スペシャル公演(3公演)の配信チケットも発売を開始した。「仮面ライダ